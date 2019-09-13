Скрыла от всех: Кира Найтли стала мамой во второй раз

О беременности Киры Найтли стало известной весной этого года: британская актриса пришла на Парижскую Неделю моды с внушительным животиком. Кира — лицо модного дома Chanel, и пропустить его дефиле никак не могла. Это был последний раз, когда звезда «Анны Карениной» появилась на красной дорожке& Кира ушла на покой и спокойно наслаждалась будущим материнством. О том, что она стала мамой во второй раз, стало известно благодаря папарацци: 13 сентября они сфотографировали ее во время прогулки с новорожденным.

Фотографы поймали новоиспеченную маму на одной из улиц Лондона. 34-летняя Кира прогуливалась в компании своего мужа, музыканта группы Klaxons Джеймса Райтона. Супруги катили коляску, к которой был привязан букет пионов. Пара весело переговаривалась, Кира выглядела цветущей и счастливой. Актриса еще не совсем пришла в форму после родов и куталась в просторный плащ. Кто именно родился у Киры, мальчик или девочка, пока неизвестно.

Первый ребенок — дочь Эдди — появилась у супругов в 2015 году. К слову, тогда Кира тоже скрыла от общественности факт рождения первенца. То, что актриса родила дочку, стало известно благодаря жителям Лондона, которые засекли Киру на прогулке с ребенком. Да и собственную свадьбу звезда экрана постаралась сыграть в обстановке строгой секретности.

Кира и ее муж Джеймс Райтон в 2015 году - тогда актриса ждала первого ребенка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, актриса вышла замуж за Джеймса Райтона в 2013 году после двух лет отношений. Влюбленные поженились на юге Франции, Жених и невеста сказали друг другу «да» в городской ратуше города Мазан, который расположен в 20 километрах от Марселя. На церемонии присутствовали всего 11 гостей — друзья молодоженов и члены их семьи.

Актриса и ее избранник ведут очень закрытый образ жизни и практически никогда не появляются вместе на красной дорожке. «Моя жизнь принадлежит только мне, и никому другому», - категорично объясняет Кира свое нежелание рассказывать подробности личной жизни.

Кира Найтли - звезда фильмов "Домино", "Анна Каренина", "Пираты Кариского моря", "Реальная любовь", Гордость и предубеждение" и многих других. До встречи с Райтоном на ее счету было несколько громких романов с коллегами по съемочным площадкам. В 2001—2003 годах она встречалась с Дель Синноттом, с которым познакомилась на съёмках фильма «Дочь Робин Гуда: Принцесса воров». Потом два года крутила роман с Джейми Дорнаном - звездой фильма "50 оттенков серого". Дольше всех, с 2005 по 2010 год, длились ее отношения с Рупертом Френдом, коллегой по фильму «Гордость и предубеждение».