2019-10-24T21:35:59+03:00
В мире

Столтенберг назвал распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону

При этом генсек НАТО заявил, что альянс не хочет новой гонки вооружений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Столтенберг назвал распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборонуСтолтенберг назвал распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборонуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является дополнительным аргументом для увеличения расходов НАТО на оборону. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг

«Прекращение ДРСМД — один из аргументов для увеличения расходов на оборону, потому что больше российских ракет в Европе, способных нести ядерное оружие, способных за минуты достичь европейских городов. Это лишь добавляет неопределённости и непредсказуемости, с которыми союзники сталкиваются»,- заявил генсек НАТО.

При этом, по словам Столтенберга, альянс не хочет новой гонки вооружений и новой холодной войны.

Как писал сайт kp.ru, ранее в НАТО назвали бессмысленным предложенный российской стороной мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности, а также в очередной раз обвинили Москву в нарушении договора. По заверениям представителей альянса, Россия якобы уже имеет РСМД на своей территории.

Напомним, что ДРСМД прекратил действовать в конце августа текущего года по инициативе Вашингтона, который обвинил Москву в нарушении соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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