В Кремле не исключили «шероховатостей» в начале реализации меморандума по Сирии
На начальном этапе реализации российско-трурецкого меморандума по Сирии нельзя исключать «шероховатостей», поскольку предстоит сложная и кропотливая работа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Определенных шероховатостей на первых стадиях, безусловно, нельзя исключать, ситуация очень сложная, и в одночасье она не может нормализоваться. Но проводится очень кропотливая и сложная работа», - заявил представитель Кремля.
Песков рассказал, что на данный момент российские и сирийские силы находятся в «очерченных зонах». Таким образом «ведется конкретная работа» по реализации договоренностей, закрепленных в меморандуме.
Пресс-секретарь также сообщил о том, что может грозить курдским формированиям если они не покинут оговоренную в меморандуме территорию. По словам Пескова, российская военная полиция «не будет стоять» между турецкими и курдскими силами. «И тогда, конечно, к сожалению, эти курдские подразделения останутся один на один с турецкими вооруженными силами», - заключил он.
Напомним, результатом переговоров турецкого и российского лидеров, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, стал меморандум, который закрепляет договоренность о выходе курдских сил из Манбиджа и Таль Рифа в течение 150 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU