В Кремле не исключили «шероховатостей» в начале реализации меморандума по Сирии

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-25T16:39:12+03:00

В Кремле не исключили «шероховатости» в начале реализации меморандума по Сирии Фото: REUTERS

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На начальном этапе реализации российско-трурецкого меморандума по Сирии нельзя исключать «шероховатостей», поскольку предстоит сложная и кропотливая работа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Определенных шероховатостей на первых стадиях, безусловно, нельзя исключать, ситуация очень сложная, и в одночасье она не может нормализоваться. Но проводится очень кропотливая и сложная работа», - заявил представитель Кремля.

Песков рассказал, что на данный момент российские и сирийские силы находятся в «очерченных зонах». Таким образом «ведется конкретная работа» по реализации договоренностей, закрепленных в меморандуме.

Пресс-секретарь также сообщил о том, что может грозить курдским формированиям если они не покинут оговоренную в меморандуме территорию. По словам Пескова, российская военная полиция «не будет стоять» между турецкими и курдскими силами. «И тогда, конечно, к сожалению, эти курдские подразделения останутся один на один с турецкими вооруженными силами», - заключил он.

Напомним, результатом переговоров турецкого и российского лидеров, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, стал меморандум, который закрепляет договоренность о выходе курдских сил из Манбиджа и Таль Рифа в течение 150 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU