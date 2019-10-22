2019-10-22T20:31:07+03:00
Политика

Президенты России и Турции подписали меморандум о взаимопонимании

С 23 октября российские войска вводят на сирийскую сторону «Сирийско-турецкой границы»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Меморандум подразумевает ввод войск РФ на границу между Сирией и ТурциейМеморандум подразумевает ввод войск РФ на границу между Сирией и ТурциейФото: REUTERS
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Переговоры Владимира Путина и Реджепа Таипа Эрдогана в Сочи завершились подписанием меморандума о взаимопонимании между странами. Напомним, переговоры длились 6,5 часов. Согласно подписанному документу Россия и Турция поддерживают принципы единства и целостности Сирии, обе страны готовы продолжить оказывать отпор террористам, находящимся в Сирии и за ее пределами. Между Тель-Абьядом и Рас Аль Айном сохраняется закрепленный за территорией статус-кво.

Один из пунктов меморандума гласит, что с 23 октября российские войска входят на сирийскую сторону Сирийско-турецкой границы. Военные РФ будут «содействовать выводу войск КОС на 30 километров от границы». Отойти от указанной территории войска курдов должны в течение 150 часов. После чего российские и турецкие военные начнут патрулирование территории вблизи границы.

Меморандум подписан 22 октября

Меморандум подписан 22 октября

Стороны обязуются принять меры по возвращению беженцев.

Спецоперация "Источник мира" началась 9 октября. НА минувшей неделе военные действия прекращены после того, как вице-президент США, госсекретарь США подписали соглашение с президентом Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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