2019-10-25T23:07:10+03:00
Туризм

Путевки на курорты Турции продают за полцены

Российские туроператоры открыли продажи по акциям раннего бронирования на 2020 год
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путевки на курорты Турции продают за полценыПутевки на курорты Турции продают за полценыФото: Ольга ПАХОМОВА
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Туристический рынок России уже начал подготовку к следующему летнему сезону. Туроператоры открыли продажи в Турцию по акциям раннего бронирования на 2020 год. Предложение на проживание достигают 50%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Эксперты прогнозируют рост продаж до 30% по сравнению с предыдущим сезоном и сообщают, что Турция может вернуть себе звание самого популярного зарубежного направления у организованных туристов из России.

В этом году раннее бронирование на курорты Турции открылось раньше. Акции продлятся до конца осени. Однако не по всем предложениям - срок некоторых может истечь раньше.

При этом в Ассоциации туроператоров России сообщили, что люди все чаще бронируют путевки в Турцию заранее не из-за стоимости, а из-за гарантии наличия мест в отеле. «В сезон их просто может не быть», - пояснили в АТОР.

Напомним, этим летом в отдых на курортах Турции стал значительно дороже. Средний чек составил 40 тысяч рублей на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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