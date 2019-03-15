Цены на отдых летом 2019: Турция дорожает. Но ждет рекордное число россиян

Туристический рынок вовсю готовится не только к майским праздникам, но и к летнему сезону. В середине марта в Москве прошли две крупнейшие выставки, посвященные отдыху: «Интурмаркет», где были представлены практически все регионы России, от суперпопулярного Краснодарского края до Ямала, и MITT, ориентированный в первую очередь на зарубежные курорты. Зазывать к себе российских отпускников приехали 54 страны. И это не только Турция, Греция, Испания и другие давно любимые нашими путешественниками места, но и Монголия и Никарагуа, Ливан и Катар.

В рамках выставок и параллельно с ними прошли еще несколько туристических форумов, как тематических (круизный, по медицинскому туризму), так и организованных крупнейшими туроператорами. Вот какими прогнозами на сезон отпусков-2019 поделился гендиректор «Интуриста» Виктор Тополкараев:

- отдых за границей подорожает, даже если брать цены в валюте, а не в рублях. На 10 – 15%. Готовьтесь отдать в среднем 40 – 42 тысячи рублей на человека за тур на популярные зарубежные курорты.

- скидок и горящих путевок в Турцию ждать не стоит. Турки рассчитывают на рекордный сезон. В 2019 году Турция ждет 6 миллионов наших соотечественников. Чтобы стал понятнее масштаб: это как если целый Санкт-Петербург слетает в Анталью! Или Екатеринбург, Новосибирск и Казань вместе взятые. В минувшем году чуть-чуть не дотянули - в стране кебабов и лукумов успели позагорать 5,95 миллиона россиян (но и это был рекорд).

В целом же в Турции в 2018 году побывали 40 миллионов иностранных путешественников. В нынешнем турки собираются принять аж 52 миллиона. И, похоже, это вовсе не воздушные замки, а реальность: по словам Тополкараева, европейцы уже забронировали на 25% больше номеров в отелях Антальи и других турецких курортов. Чего бы вдруг для нас цены снижать?

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе тоже предупреждает о подорожании отдыха в Турции. Отели подняли цены в среднем на 15%. Впрочем, вряд ли это станет поводом отказываться от «ол инклюзивов» в Анталье - просто туристы будут выбирать отели чуть попроще, чтобы вписаться в рамки бюджета. Либо сократят отдых, полетят на на 14 дней, а на десять, к примеру.

- на этом фоне наверняка выиграют российские пляжи, поскольку они почти на треть дешевле. Средний чек за летний тур с перелетом из Москвы 28 – 30 тысяч рублей на человека. Сейчас у “Интуриста” отдых на отечественных курортах продается на 25% лучше, чем год назад.

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО ПО-ТУРЕЦКИ

«А мы на майские по Золотому кольцу прокатимся!» - если услышите такое от коллег и друзей, уточните: вокруг Москвы у них кольцо или вокруг Стамбула? Потому как в меню туроператоров нынче есть и «Золотое кольцо Турции», и, по отзывам, уже стало хитом продаж.

В чем суть? Прилетаете в Стамбул, а оттуда едете по главным достопримечательностям: в первую столицу Османской империи Бурсу, термальный курорт Памуккале, античный город Иераполис, Каппадокию, Анкару и обратно в Стамбул. На майские такое «колечко» обойдется в 39 500 рублей, не считая перелета (с проживанием в отелях 4 звезды в течение недели, завтраками, ужинами и всеми трансферами и экскурсиями).