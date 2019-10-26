Карлес Пучдемон: Евросоюз может перестать быть бесспорным демократическим ориентиром

СЕГОДНЯ 23:20 2019-10-26T23:12:15+03:00

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В колонке для «КП», написанной к двухлетней годовщине провозглашения независимости Каталонии (так и не реализованной из-за позиции правительства Испании), экс-президент этой автономии Карлес Пучдемон упрекнул Евросоюз в «отходе от демократических принципов»:

— Если для ЕС не имеет значения, что список победителей майских выборов в Европарламент (ЕП) от Каталонии, который я возглавлял, остался без представительства, — значит, Европейский союз соглашается перестать быть бесспорным демократическим ориентиром, который позволял себе давать уроки демократии всей планете.

По словам Пучдемона, проблема в том, в Европарламенте имеется 3 депутата, которые получили на майских выборах в ЕП более 2 миллионов голосов, но не могут там заседать. Согласно закону, эти депутаты должны пройти церемонию инаугурацию в национальной столице, то есть Мадриде, но Пучдемон, проживая в изгнании в Брюсселе, отказался, резонно полагая, что по прибытии в Испанию он будет немедленно арестован.

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27 октября 2017 года Каталония провозгласила независимость от Испании. Официальный Мадрид рвения Барселоны не оценил, ввёл полицейские части. Президент автономии Карлес Пучдемон был вынужден бежать в Брюссель под угрозой лишения свободы. А вот 12 других лидеров движения за независимость (или, если угодно, сепаратистов) были арестованы. Недавно над ними завершился суд, пригоревший «каталонскую дюжину» к длительным срокам заключения (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU