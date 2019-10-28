2019-10-28T11:37:32+03:00
Политика

В Госдуме объяснили почему было решено отказаться от «налога Чубайса»

В Минэкономразвития тоже пока решили не поддерживать данную инициативу
Елена АКИМОВА
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От "налога Чубайса" пока было решено отказаться.От "налога Чубайса" пока было решено отказаться.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Госдуме объяснили почему Минэкономразвития решило не поддерживать предложение главы «Роснано» Анатолия Чубайса и отказаться от введения углеродного сбора.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг уверен, что подобный налог нужен, но в другой форме.

Он должен стать средством стимулирования экономики, а не очередным способом осуществления фискальной политики государства.

- Предложение разумное, но пока не ясно как оно будет реализовываться. Если деньги будут поступать на развитие высокотехнологичных областей экономики, то разумно. Это будет экономический рычаг, который сделает вложения в экологию более выгодными, - отметил парламентарий и добавил, что порой за разумными идеями следует неразумное их воплощение в жизнь.

- Обычно у нас налог вводится просто как фискальная функция. Так не годится. Нужно рассматривать как функция, которая занимается перераспределением издержек — чем более грязное предприятие, тем больше оно платит, - прокомментировал Валерий Гартунг ФАН.

Ранее Анатолий Чубайс выразил уверенность, что ставки по налогу сначала должны быть минимальными, и отметил, что в подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть вопросы, связанные с измерением выбросов. В России должна быть создана система госучета объемов выбросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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