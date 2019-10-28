2019-10-28T06:22:10+03:00
Экономика

Минэкономразвития не поддержало идею Чубайса ввести «углеродный налог»

Ведомство исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные главой «Роснано» положения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Председатель правления УК "Роснано" Анатолий ЧубайсПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий ЧубайсФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минэкономразвития не поддержало идею главы правления «Роснано» ввести в России «углеродный налог» и исключило предложенные Анатолием Чубайсом положения из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники и письмо замминистра экономического развития Михаила Расстригина в правительство, копия которого есть в распоряжении издания.

Напомним, как писал сайт kp.ru, идеей ввести «углеродный налог» Чубайс поделился в июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По его мнению, такая мера поможет «стимулировать» промышленников сократить выбросы углекислого газа. Глава «Роснано» также предложил сначала сделать ставки минимальными, однако отметил, что прежде чем вводить такой налог, нужно разобраться с правилами измерения объемов выбросов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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