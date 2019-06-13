Чубайс предложил новый налог

СЕГОДНЯ 06:25 2019-06-13T06:25:57+03:00

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Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Своей идеей он поделился на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Чубайс выразил уверенность, что ставки сначала должны быть минимальными, и отметил, что в подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату есть вопросы, связанные с измерением выбросов. В России должна быть создана система госучета объемов выбросов.

"А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: "углеродный налог". Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? ", — считает Чубайс.

По его мнению, это будет самым сложным вопросом во всей системе климатических мер. Так Евросоюз за последние годы принял целый список решений, по которым товары, поставляемые в ЕС, в случае, если они не удовлетворяют требованиям по предельным выбросам углекислого газа при производстве, облагаются дополнительным налогом, передает РИА Новости.

Однако Чубайс отметил, что есть опасность, что этим налогом Россия закроет себе экспорт, регулируемый ОПЕК.

"С моей точки зрения, было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов — мы их пока не понимаем, а потом, скорее всего, придется думать о введении налога. А вот его ставки я бы сделал на первое время символическими, совсем минимальными", — добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU