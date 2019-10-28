Суд в Москве арестовал студента, планировавшего расстрелять своих однокурсников и педагогов

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-28T13:20:38+03:00

Сотрудники ФСБ задержали третьекурсника за несколько дней до того, как он решил воплотить свой план в жизнь

Изменить размер текста: A A

Суд в Подмосковье арестовали до 23 декабря студента аграрного колледжа Банина, который планировал убить своих однокурсников и преподавателей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособсуда.

«Решением Зарайского горсуда Борис Банин, подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), отправлен в СИЗО до 23 декабря включительно», - передает ТАСС заявление.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в воскресенье, 27 октября сотрудники ФСБ задержали 18-летнего третьекурсника и предотвратили массовый расстрел учащихся учебного аграрного колледжа. Парень хотел убить двух однокурсников и мастера производственного обучения. Более того он хотел создать собственное ОПГ, а своему педагогу рассказал, что давно изучает историю терроризма и хочет уехать в Сирию, чтобы вступить в ряды ИГИЛ*. Студент даже пытался купить патроны для охотничьего ружья у своего классного руководителя.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

ИСТОЧНИК KP.RU