2019-10-28T13:20:38+03:00
Общество

Суд в Москве арестовал студента, планировавшего расстрелять своих однокурсников и педагогов

Сотрудники ФСБ задержали третьекурсника за несколько дней до того, как он решил воплотить свой план в жизнь
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Суд арестовал студента, планировавшего расправиться со своими однокурсниками и педагогамиСуд арестовал студента, планировавшего расправиться со своими однокурсниками и педагогамиФото: СОЦСЕТИ
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Суд в Подмосковье арестовали до 23 декабря студента аграрного колледжа Банина, который планировал убить своих однокурсников и преподавателей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособсуда.

«Решением Зарайского горсуда Борис Банин, подозреваемый в покушении на убийство двух и более лиц (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), отправлен в СИЗО до 23 декабря включительно», - передает ТАСС заявление.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в воскресенье, 27 октября сотрудники ФСБ задержали 18-летнего третьекурсника и предотвратили массовый расстрел учащихся учебного аграрного колледжа. Парень хотел убить двух однокурсников и мастера производственного обучения. Более того он хотел создать собственное ОПГ, а своему педагогу рассказал, что давно изучает историю терроризма и хочет уехать в Сирию, чтобы вступить в ряды ИГИЛ*. Студент даже пытался купить патроны для охотничьего ружья у своего классного руководителя.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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