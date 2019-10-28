В Кремле разберутся с данными Минэкономразвития закрытии предприятий малого и среднего бизнеса

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-28T16:21:32+03:00

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компании столкнулись со сложностями из-за изменений условий ведения бизнеса

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Пресс-секретарь президента прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о закрытии предприятий малого и среднего бизнеса. «Известия» со ссылкой на данные Минэконоразвития указали, что в России за год закрылись 668 тысяч юридических лиц. Произошло это потому что компании якобы не смогли работать в новых условиях – сказались сразу несколько факторов: повышение НДС и окончание срока действия пониженных тарифов на страховые взносы.

Дмитрий Песков сообщил, что в этой ситуации в Кремле «попробуют разобраться».

- Наоборот, мы видим достаточно позитивную информацию из нашей корпорации МСП - у них, например, цифры очень позитивные в плане активности малого и среднего бизнеса, - приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.

Ранее министр экономического развития страны Максим Оршкин заявлял, что малый бизнес "может расти только вслед за большим", потому что предприятия первого так или иначе заняты обслуживанием второго.

ИСТОЧНИК KP.RU