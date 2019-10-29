Глава МВД Украины заявил, что поддерживает батальон "Азов"
Ранее Арсен Аваков посетил город Мариуполь, где побывал в мобильном центре отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Незалежной
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Глава МИД Украины Арсен Аваков посетил город Мариуполь, чтобы выразить свою поддержку нацбатальону "Азов".
Сообщается, что дипломат побывал в мобильном центре отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Незалежной.
- Наша философия – максимальная поддержка тех, кто защищает Украину, - подчеркнул Арсен Аваков.
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ИСТОЧНИК KP.RU