2019-10-29T02:41:14+03:00
В мире

Глава МВД Украины заявил, что поддерживает батальон "Азов"

Ранее Арсен Аваков посетил город Мариуполь, где побывал в мобильном центре отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Незалежной
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава МИД Украины Арсен Аваков посетил город Мариуполь, чтобы выразить свою поддержку нацбатальону "Азов".

Сообщается, что дипломат побывал в мобильном центре отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Незалежной.

- Наша философия – максимальная поддержка тех, кто защищает Украину, - подчеркнул Арсен Аваков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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