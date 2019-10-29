2019-10-29T15:29:13+03:00
В мире

На границе с Крымом Украина проведет ракетные учения

Ранее стало известно, в Одессу прибудут четыре противоминных корабля НАТО
Юлия САЛЬНИКОВА
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Учения пройдут по 4 ноября Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uaУчения пройдут по 4 ноября Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
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Украина готовится к новым учения, которые вероятно связаны с прибытием в страну генсека НАТО Йенс Столтенберг. Он прибудет в Одессу 30 октября и задержится на два дня. В планах встретиться с кадетами морской академии, а также поучаствовать в заседании Верховной Рады вместе с президентом Владимиром Зеленским.

На день прибытия Столтенберга, 30 октября, назначили учения с ракетными стрельбами, причем провести их решили у границы с Крымом.

- С 31 октября по 4 ноября 2019 года на государственном испытательном полигоне вооруженных сил Украины "Ягорлык" пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ,- сообщает пресс-служба командования воздушных сил ВС Украины.

Военные проведут испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1. Стрелять будут в акватории Черного мора, у берегов Херсонской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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