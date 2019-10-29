На границе с Крымом Украина проведет ракетные учения

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-29T15:29:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Украина готовится к новым учения, которые вероятно связаны с прибытием в страну генсека НАТО Йенс Столтенберг. Он прибудет в Одессу 30 октября и задержится на два дня. В планах встретиться с кадетами морской академии, а также поучаствовать в заседании Верховной Рады вместе с президентом Владимиром Зеленским.

На день прибытия Столтенберга, 30 октября, назначили учения с ракетными стрельбами, причем провести их решили у границы с Крымом.

- С 31 октября по 4 ноября 2019 года на государственном испытательном полигоне вооруженных сил Украины "Ягорлык" пройдут тактические учения с боевой стрельбой с подразделениями ЗРК Бук М1, С-300ПТ,- сообщает пресс-служба командования воздушных сил ВС Украины.

Военные проведут испытания зенитного ракетного комплекса С-125-2Д1. Стрелять будут в акватории Черного мора, у берегов Херсонской области.

ИСТОЧНИК KP.RU