Украина провела учения по отражению агрессии в Азовском море
Сотрудники Пограничной службы Украины совместно с Вооруженными силами страны провели учения по отражению военной агрессии в Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
В учениях были задействованы корабли и катера морской охраны и Военно-морских сил Украины, а также артиллерийские береговые подразделения. Руководил маневрами командующий так называемой Операцией объединенных сил.
По легенде, военным и пограничникам необходимо было заблокировать корабль-нарушитель с готовыми к высадке диверсионными группами на борту. При этом судно приближалась к берегу на большой скорости, выполняло опасные маневры и совершенно игнорировало запросы Морской охраны и ВМС ВСУ,
"Такие учения позволяют нам оттачивать свои профессиональные навыки, дополнительно проверить слаженность всех взаимодействующих сил и быть всегда готовыми к реагированию на развитие событий в зоне ответственности", - приводятся слова командира корабля "Донбасс" Дмитрия Глушака на сайте Госпогранслужбы.
"КП" писала о том, что ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал вновь направить в Керченский пролив партию своих кораблей.
ИСТОЧНИК KP.RU