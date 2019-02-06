Украина провела учения по отражению агрессии в Азовском море

СЕГОДНЯ 20:43 2019-02-06T20:45:14+03:00

Военные и пограничники должны были заблокировать корабль с готовыми к высадке диверсионными группами

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Сотрудники Пограничной службы Украины совместно с Вооруженными силами страны провели учения по отражению военной агрессии в Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

В учениях были задействованы корабли и катера морской охраны и Военно-морских сил Украины, а также артиллерийские береговые подразделения. Руководил маневрами командующий так называемой Операцией объединенных сил.

По легенде, военным и пограничникам необходимо было заблокировать корабль-нарушитель с готовыми к высадке диверсионными группами на борту. При этом судно приближалась к берегу на большой скорости, выполняло опасные маневры и совершенно игнорировало запросы Морской охраны и ВМС ВСУ,

"Такие учения позволяют нам оттачивать свои профессиональные навыки, дополнительно проверить слаженность всех взаимодействующих сил и быть всегда готовыми к реагированию на развитие событий в зоне ответственности", - приводятся слова командира корабля "Донбасс" Дмитрия Глушака на сайте Госпогранслужбы.

"КП" писала о том, что ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал вновь направить в Керченский пролив партию своих кораблей.

ИСТОЧНИК KP.RU