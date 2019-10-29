2019-10-29T18:49:19+03:00
Общество

С 1 июня расширят список услуг с использованием Единой биометрической системы

Система запущена в 2018 году
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чтобы зарегистрироваться в системе, нужно сходить в банкЧтобы зарегистрироваться в системе, нужно сходить в банкФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Список услуг, которые будут оказывать с помощью Единой биометрической системы, увеличат в России с 1 июня 2020 года. Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства. Напомним, эта система начала работать в России с июня 2018 года.

С помощью такого механизма идентификации люди могут дистанционно получать различные услуги. Распознавать система умеет по голосу и лицу. Правда, чтобы получить доступ к новинке, нужно зарегистрироваться. Достаточно всего один раз прийти в банк. Там же снимут биометрические данные пользователя - изображение лица и запись голоса и загружают в Единую биометрическую систему. Потом, чтобы получить доступ к финансовым услугам, клиенту банка можно будет подтвердить свою личность даже сидя дома на диване – камеру смартфона или компьютера надо произнести специальную фразу.

- Обеспечить принятие федерального закона, направленного на создание и использование инфраструктуры цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг. Срок – 1 июля 2020 года, - сказано в тексте постановления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов из зоны операции в Сирии
Медведев предложил проверять доходы заемщиков через Госуслуги
Руки прочь: домашние питомцы взяли под охрану беременную хозяйку
Премьер Ливана объявил об отставке из-за беспорядков в столице
Транспортный налог на Вологодчине снизят почти в два раза
Гибель тату-модели Zombie Boy не была самоубийством
Политолог усомнился в словах Зеленского об экономическом подъеме
Спортивные площадки для подготовки к сдаче ГТО появятся в селах Чувашии
Британские дети оденутся на Хэллоуин в костюм «Брексит Бугимена»
Беспорядки в Бейруте: Полиция оцепила демонстрантов, есть задержанные
Трамп заявил, что заместитель аль-Багдади убит американскими военными
В Минобороны опровергли информацию об обстреле российских военных полицейских в Сирии
Робот Федор не смог зайти в Google из-за «абсолютной честности»
Британский дайвер подал в суд Илона Маска из-за клеветы
Бывшего депутата Государственной Думы обокрали в центре Москвы
На Корсике пожилые туристы пять дней искали выход из леса
На границе с Крымом Украина проведет ракетные учения
Зеленский сравнил Украину с компанией Apple и с больным раком спортсменом
ТюмГУ и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» подписали соглашение о сотрудничестве
Песков прокомментировал стрельбу, открытую солдатом в Забайкалье
В РАН назвали три способа спасти моногорода
Насильника на пожизненном случайно выпустили из тюрьмы
Песков: обмен санкциями является вынужденной мерой
Жители Сахалинской области первыми в России начнут консультироваться с врачами по видеосвязи
В Кремле назвали условия возобновления поставок газа из России на Украину