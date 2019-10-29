С 1 июня расширят список услуг с использованием Единой биометрической системы

СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-29T18:49:19+03:00

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Список услуг, которые будут оказывать с помощью Единой биометрической системы, увеличат в России с 1 июня 2020 года. Такое поручение дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте правительства. Напомним, эта система начала работать в России с июня 2018 года.

С помощью такого механизма идентификации люди могут дистанционно получать различные услуги. Распознавать система умеет по голосу и лицу. Правда, чтобы получить доступ к новинке, нужно зарегистрироваться. Достаточно всего один раз прийти в банк. Там же снимут биометрические данные пользователя - изображение лица и запись голоса и загружают в Единую биометрическую систему. Потом, чтобы получить доступ к финансовым услугам, клиенту банка можно будет подтвердить свою личность даже сидя дома на диване – камеру смартфона или компьютера надо произнести специальную фразу.

- Обеспечить принятие федерального закона, направленного на создание и использование инфраструктуры цифрового профиля гражданина при предоставлении финансовых услуг. Срок – 1 июля 2020 года, - сказано в тексте постановления.

ИСТОЧНИК KP.RU