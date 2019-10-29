Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов из зоны операции в Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе подразделений из зоны безопасности в Сирии. Этот процесс прописан в меморандуме о взаимопонимании, документ 22 октября подписали президенты России и Турции. Овод подразделений курдов завершен раньше срока. Теперь на этой территории начнется совместное российско-турецкое патрулирование, чтобы убедиться, что "курдские отряды самообороны" ушли за территорию приграничных районов.
- Больше 100 квадратных километров разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов — от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня, - сказал Сергей Шойгу а переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном. Слова министра приводит РИА Новости.
Глава российского военного ведомства также отметил, что врачи оказывают помощь сирийскому населению, в том числе проводят операции.
- Население сильно настрадалось,- сказал Сергей Шойгу.
Следующий этап согласно меморандуму - возвращение беженцев.
ИСТОЧНИК KP.RU