2019-10-29T19:16:04+03:00
В мире

Шойгу заявил о досрочном отводе подразделений курдов из зоны операции в Сирии

Теперь военные России и Турции приступают к патрулированию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Патрулировать территорию будут военные России и ТурцииПатрулировать территорию будут военные России и ТурцииФото: Александр КОЦ
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Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе подразделений из зоны безопасности в Сирии. Этот процесс прописан в меморандуме о взаимопонимании, документ 22 октября подписали президенты России и Турции. Овод подразделений курдов завершен раньше срока. Теперь на этой территории начнется совместное российско-турецкое патрулирование, чтобы убедиться, что "курдские отряды самообороны" ушли за территорию приграничных районов.

- Больше 100 квадратных километров разминировано, обезврежено большое количество разных взрывоопасных предметов — от мин и снарядов до боеприпасов реактивных систем залпового огня, - сказал Сергей Шойгу а переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном. Слова министра приводит РИА Новости.

Глава российского военного ведомства также отметил, что врачи оказывают помощь сирийскому населению, в том числе проводят операции.

- Население сильно настрадалось,- сказал Сергей Шойгу.

Следующий этап согласно меморандуму - возвращение беженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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