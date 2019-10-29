Летевший из Лондона в Бангкок самолет экстренно сел в Домодедово

СЕГОДНЯ 21:57 2019-10-29T22:01:15+03:00

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В московским аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Лондона в Бангкок. Пилоты запросили посадку из-за того, что одному из пассажиров стало плохо во время полета. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, рейс выполняла авиакомпания Thai Airways.

Диспетчеры дали разрешение на посадку. Когда самолет садился, на земле пассажира, которому нужна была помощь, уже ждала бригада медиков центра медицины катастров, а также бригада врачей аэропорта.

- Сегодня в 19:28 по московскому времени аэропорт "Домодедово" принял рейс авиакомпании Thai Airways, следовавший по маршруту Лондон – Бангкок, - сообщили в пресс-службе Домодедово.

Причины экстренной посадки самолета бывают разные. Так, в 2018 году в Домодедово посадили срочно самолет из-за трещины в стекле.

ИСТОЧНИК KP.RU