2019-10-29T22:13:31+03:00
В мире

Минобороны РФ: Москва выполнила задачи российско-турецкого меморандума по Сирии

Отвод курдских отрядов завершен досрочно
Юлия САЛЬНИКОВА
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На сирийско-турецкой границе правительственными силами Сирии выставлены 84 пограничные заставыНа сирийско-турецкой границе правительственными силами Сирии выставлены 84 пограничные заставыФото: REUTERS
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Россия полностью выполнила свои обязательства согласно меморандуму, подписанному 22 октября в Сочи. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков . Патрулирование сирийской территории у границы с Турцией военные полицейские начали на следующий день после подписания меморандума, с 23 октября. Тгда же начался отвод подразделений курдов из зоны спецоперации.

- По состоянию на 18:00 29 октября осуществлен отвод 68 курдских отрядов самообороны общей численностью 34 тысяч человек и более 3 тысяч единиц вооружения и военной техники на 30 километров от линии соприкосновения с Вооруженными силами Турецкой Республики, - приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщил глава минобороны России Сергей Шойгу, отвод подразделений завершили досрочно. Патрулирование на этой территории будет продолжено, чтобы убедиться, что «курдские отряды самообороны», которых Анкара считает враждебными, не вернулись на эти земли.

На границе правительственные силы Сирии установили 84 погранзаставы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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