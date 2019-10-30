Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на торги забытое платье Леди Гаги
Сначала Сара Кореа отдала "звездный" наряд в бюро забытых вещей, однако, его так никто и не забрал
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Сотрудница одного из отелей Лос-Анджелеса выставила на аукцион платье знаменитой певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус" в начале этого года.
Дело в том, что "королева фриков" забыла свой дизайнерский наряд от Valentino прямо в отеле, а потом так и не вспомнила о нем.
Сначала горничная Сара Кореа отдала "звездное" платье в бюро забытых вещей, однако, его так никто и не забрал. Тогда наряд Леди Гаги вручили обратно сотруднице отеля.
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ИСТОЧНИК KP.RU