Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на торги забытое платье Леди Гаги

СЕГОДНЯ 00:13 2019-10-30T00:13:12+03:00

Сначала Сара Кореа отдала "звездный" наряд в бюро забытых вещей, однако, его так никто и не забрал

Изменить размер текста: A A

Сотрудница одного из отелей Лос-Анджелеса выставила на аукцион платье знаменитой певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус" в начале этого года.

Дело в том, что "королева фриков" забыла свой дизайнерский наряд от Valentino прямо в отеле, а потом так и не вспомнила о нем.

Сначала горничная Сара Кореа отдала "звездное" платье в бюро забытых вещей, однако, его так никто и не забрал. Тогда наряд Леди Гаги вручили обратно сотруднице отеля.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU