В Минобороны Турции опровергли планы Анкары купить российские Су-35
Ранее турецкие СМИ сообщили, что российская и турецкая сторона близки к достижению соглашения о поставках
Изменить размер текста:
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, прокомментировал сообщения о возможных планах Анкары купить у России истребители Су-35. Он заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.
Ранее ряд турецких СМИ сообщали, что Россия и Турция близки к достижению соглашения о поставках Су-35.
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU