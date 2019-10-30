2019-10-30T00:50:23+03:00
В мире

В Минобороны Турции опровергли планы Анкары купить российские Су-35

Ранее турецкие СМИ сообщили, что российская и турецкая сторона близки к достижению соглашения о поставках
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, прокомментировал сообщения о возможных планах Анкары купить у России истребители Су-35. Он заявил, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ранее ряд турецких СМИ сообщали, что Россия и Турция близки к достижению соглашения о поставках Су-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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