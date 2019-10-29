Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35 над Балтикой
По словам военных, они обеспечили безопасность европейского воздушного пространства НАТО
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Бельгийские военные летчики сообщили, что им удалось сопроводить российские истребители, в том числе Су-35. Военнослужащие Бельгии несут дежурство в Балтийском регионе.
- Дислоцированные в настоящее время вблизи северо-восточной границы НАТО истребители F-16 успешно перехватили некоторые российские самолеты, среди которых мощный Су-35, - отметили бельгийцы.
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ИСТОЧНИК KP.RU