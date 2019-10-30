Американские конгрессмены одобрили санкции против Турции из-за С-400 и Сирии
Главным инициатором резолюции был представитель Демократической партии Элиот Энджел
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СМИ сообщают, что американский конгресс абсолютным большинством голосов одобрил резолюцию, которая призывает президента Дональда Трампа ввести санкции против Турции. Поводом стала военная операция Анкары против сирийских курдов и покупка у России С-400.
Сообщается, что главным инициатором резолюции был представитель Демократической партии Элиот Энджел.
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ИСТОЧНИК KP.RU