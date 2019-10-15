Трамп подписал санкции против Турции из-за военной операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о введении санкций против Турции из-за военной операции Анкары на северо-востоке Сирии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Он уточнил, что цель указа – оказать давление на республику, чтобы она прекратила военное наступление против арабской страны и немедленно прекратила огонь.

- Исполнительный указ дает министерствам финансов и госдепартаменту полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии, - заявил Помпео.

Известно, что в санкционный список политиков уже внесены высокопоставленные чиновники Турции из министерства энергетики и обороны, в том числе и глава ведомства. В него вошел и зампред правящей Партии справедливости и развития Турции.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее о намерении Вашингтона прекратить переговоры с Анкарой о торговом соглашении и увеличить до 50% пошлины на сталь для Турции. Глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что военная операция республики на северо-востоке Сирии привела к освобождению многих боевиков террористической группировки ИГ*, находившихся в плену.

*ИГ- запрещенная в РФ террористическая организация.