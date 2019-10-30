Иосиф Пригожин поддержал Фадеева, расторгшего контракты со всеми артистами

СЕГОДНЯ 16:32 2019-10-30T16:32:40+03:00

Он отметил, что исполнители становятся другими людьми, когда к ним приходит слава

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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин разделяет решение Максима Фадеева о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла Malfa.

Супруг Валерии признал, что многие исполнители, которые добились популярности, показывают себя с другой стороны, часто не самой хорошей.

- От собственного величия, от признания общества, в том числе продюсера, который их создал, они теряют самоконтроль. Им бы всем брать уроки с нашего президента, как он себя ведет, - комментирует телеканалу «360» Иосиф Пригожин.

Фадеев просто устал доказывать, что важно сохранять партнерские отношения, соблюдать договоренности.

- Куда артиста не целуй, кругом ж**, — отметил Иосиф Пригожин.

Именно по этой причине Пригожин не работает с другими артистами, кроме Валерии. В случае с ней никаких конфликтов нет, так как творческий тандем связывают еще и семейный узы.

Единственным успешным продюсером в России, по версии Пригожина, Является Филипп Киркоров, остальные просто не справляются.

У Игоря Матвиенко на этот счет своя точка зрения на ситуацию с Фадеевым.

- Наверное устал от артистов. И вообще лейблы себя давно изжили, — пояснил он.

Кстати, расставаясь со своими артистами Фадеев оставил им все права на песни. Всем, кроме двух человек, с которыми сейчас он судится.

Объясняя свой поступок, продюсер отметил, что лейбл стал очень большим и возникли сложности в контроле. В дальнейших планах у него провести реорганизацию и получить небольшую, но эксклюзивную компанию, которая будет выпускать одному-два артиста в год с качественной музыкой.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что певица Наргиз набросилась на Фадеева и отказалась извиняться за "пьяный" скандал. Эпатажная певица заявила, что из песни слов не выкинешь.

После конфликта продюсер почувствовал себя плохо и решил поставить точку не только в отношениях с Наргиз, но и со многими другими.

ИСТОЧНИК KP.RU