"Настал момент сообщить всю правду": Максим Фадеев расторг контракты со всеми своими артистами

Максим Фадеев выступил с официальным заявлением. Продюсер принял решение о расторжении контрактов со всеми артистами, которые работали с MALFA. 51-летний композитор является автором десятков хитов. Он писал как для себя, так и для своих подопечных, всегда называя творчество смыслом своей жизни. Тем шокирующее звучат его признания.

"Настал момент сообщить Вам всю правду лично, дабы избежать всяческих спекуляций и домыслов. Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение о расторжении контрактов со всеми его артистами, без исключения. Весь контент мы отдали своим, уже бывшим, артистам, в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться", - обратился к поклонникам Максим Фадеев.

Он пожелал успехов всем, с кем ему довелось работать. "А мы будем двигаться дальше, стараясь показывать Вам тот продукт, ради которого с нами произошли такие изменения. Качественный продукт. Важный продукт. Всех благодарю за понимание", - резюмировал музыкант.

Максим Фадеев и Ольга Серябкина.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Максим Александрович работал с группой SEREBRO, Ольгой Серябкиной и Глюкозой, а до недавних пор его подопечной была Наргиз Закирова. В конце лета артистка со скандалом разорвала отношения с Фадеевым. Известие об этом стало громом среди ясного неба для всех фанатов артистки. Звездный промоутер Сергей Лавров заявил, что с выпускницей "Голоса" отказываются работать многие продюсеры и прокатчики. "Я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену... Она так напивалась, что, порой, не то, что петь, говорить не могла", - делился он с "КП".

Сам Фадеев в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" объяснил, что лично принял решение попрощаться с певицей. "Я расторг контракт с ней сам. Никто от меня не уходил", - отметил Фадеев. Он признался, что работа с Закировой могла продлиться еще два года, но та вынудила его пойти на кардинальные меры. "Я мог его не расторгать, но принял решение прекратить сотрудничество", - заявил продюсер.

Пока не известно, с чем связано решение продюсера расстаться с остальными певцами. Однако в комментариях под видео в блоге Максима поклонники связывают произошедшее с проблемами со здоровьем у продюсера.

Максим Фадеев и Наргиз, 2015 год.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Макс на днях стал героем программы Бориса Корчевникова "Судьба человека", в которой откровенно рассказал о перенесенной клинической смерти из-за врожденного порока сердца, а также о том, как не хотел жить из-за потери слуха. Продюсер уверен, что трагедия была испытанием, посланным ему свыше. "Я сидел дома с сыном. Позвал Савву один раз, второй, а он меня все равно не слышит. Тут я понял, что с сыном что-то не так. Начал обзванивать знакомых врачей, один из них обещал приехать. И все то время, пока она ехала, я молился, просил Бога, чтобы я оглох, а у Саввы все было нормально. В итоге врач сказал, что у сына нет серьезных проблем со слухом, но наверху меня уже услышали. И вот через два месяца я внезапно потерял способность слышать", - рассказал музыкант.

Помог ему специалист в области восточной медицины. Месяцы лечения иглоукалыванием дали свои плоды. Максим смог частично вернуть слух, однако лечение до сих пор называет адом на Земле. По словам продюсера, боль во время сеансов была настолько невыносимой, что он едва не терял сознание.