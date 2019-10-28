2019-10-28T13:04:11+03:00
Звезды

У Фадеева cлучился сердечный приступ после скандала с Наргиз

Музыканту потребовалась срочная медицинская помощь
Ольга ЛИБГАРДТ
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Максим Фадеев и Наргиз.Максим Фадеев и Наргиз.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Конфликт с певицей Наргиз Закировой, вероятно, не прошел бесследно для продюсера Максима Фадеева. Минувшей ночью музыканту потребовалась срочная помощь врачей.

В загородный дом Максима Фадеева в Подмосковье вызвали "скорую", сообщает Super. Как рассказали в окружении 51-летнего продюсера, у Фадеева случился сердечный приступ.

Прибывшие в дом продюсера медики диагностировали предынфарктное состояние. Несмотря на серьезный диагноз - приступ ишемической болезни из-за нервного истощения Максим от госпитализации отказался.

Меж тем директор Максима Фадеева опроверг проблемы со здоровьем у артиста. "Никаких проблем нет. Все хорошо. Неверная информация", - заявил он радио "Говорит Москва".

В последнее время на Фадеева много всего навалилось. Не так давно он рассказывал о проблемах со здоровьем. Врачи давно запретили ему продолжать концертную деятельность. Дело в том что Максим Фадеев более десяти лет страдает тяжелым недугом. Любые громкие звуки губительны для его травмированного слуха. Он в любой момент может оглохнуть окончательно, ибо процесс необратим. В возрасте 38 лет музыкант утратил способность слышать. Композитор долго лечился. Доктора разных стран развели руками и сошлись в одном: единственный способ сохранить слух - носить специальные беруши и принимать лекарства, а также избегать резких и громких звуков, потому что они калечат и без того травмированный слух.

А минувшим летом Фадееву изрядно потрепала нервы ситуация с Наргиз. Громом среди ясного неба прозвучало известие о том, что продюсер прекратил сотрудничество с певицей. Звездный промоутер Сергей Лавров заявил, что с выпускницей "Голоса" отказываются работать многие продюсеры и прокатчики. "Я все время боялся, что певица не выйдет на сцену, сорвет концерт. И Максим Фадеев тоже частенько не мог с ней связаться, она просто не выходила на связь, пропадала. Все дело в том, что артистка трезвой не выходила на сцену... Она так напивалась, что, порой, не то, что петь, говорить не могла", - делился он с "КП".

Кроме этого появились слухи о том, что якобы Ольга Серябкина вдрызг разругалась с Наргиз и упросила Фадеева выгнать эпатажную певицу. С другой стороны, поклонники продюсера утверждают, что конфликт спровоцировала именно Наргиз. Якобы певица слишком зазвездилась.

Фадеев в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" объяснил, что сам принял решение попрощаться с певицей. "Я расторг контракт с ней сам. Никто от меня не уходил", - отметил Фадеев. Он признался, что работа с Закировой могла продлиться еще два года, но та вынудила его пойти на кардинальные меры. "Я мог его не расторгать, но принял решение прекратить сотрудничество", - заявил продюсер.

Фадеев против Наргиз.Нешуточный скандал разгорелся вокруг продюсера и его подопечной. Фадеев устал от выходок певицы и запретил ей петь свои песни

ИСТОЧНИК KP.RU

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