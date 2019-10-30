Россия и США ведут переговоры о восстановлении численности дипломатов
Москва и Вашингтон обсуждают вопрос восстановлении численность дипломатов в посольствах двух стран. Об этом сообщил выдвинутый президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом на пост американского посла в России Джон Салливан.
«Мы ведем переговоры с российским правительством, российским МИД по этим вопросам», - рассказал Салвини на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.
При этом Саллавини сообщил, что Вашингтон не планирует давать разрешение Москве на возобновление работы консульства в Сан-Франциско
Напомним, в прошлом году из-за «дела Скрипалей» Вашингтон выслал 60 российских дипломатов из страны. В качестве ответа Москва объявила «персонами нон грата» 58 сотрудников посольства Соединённых Штатов в России.
В сентябре этого года начались переговоры о возможных изменениях и увеличении численности персонала в посольстве России в Соединённых Штатов.
ИСТОЧНИК KP.RU