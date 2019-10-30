СЕГОДНЯ 18:48 2019-10-30T18:48:03+03:00

Россия и США ведут переговоры о восстановлении численности дипломатов. Антон Новодережкин. ТАСС

При этом Вашингтон не планирует давать разрешение Москве на возобновление работы консульства в Сан-Франциско

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Москва и Вашингтон обсуждают вопрос восстановлении численность дипломатов в посольствах двух стран. Об этом сообщил выдвинутый президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом на пост американского посла в России Джон Салливан.

«Мы ведем переговоры с российским правительством, российским МИД по этим вопросам», - рассказал Салвини на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных рассмотрению его кандидатуры.

При этом Саллавини сообщил, что Вашингтон не планирует давать разрешение Москве на возобновление работы консульства в Сан-Франциско

Напомним, в прошлом году из-за «дела Скрипалей» Вашингтон выслал 60 российских дипломатов из страны. В качестве ответа Москва объявила «персонами нон грата» 58 сотрудников посольства Соединённых Штатов в России.

В сентябре этого года начались переговоры о возможных изменениях и увеличении численности персонала в посольстве России в Соединённых Штатов.

ИСТОЧНИК KP.RU