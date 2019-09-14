Россия и США ведут переговоры об увеличении численности дипломатов

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-14T16:49:01+03:00

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Численность дипломатов в посольстве России в США может быть увеличена. Подобные изменения планируются и в американском посольстве в России. Напомним, в 2018 году из-за «дела Скрипалей» Америка выслала 60 российских дипломатов из страны. В качестве ответа Россия объявило «персонами нон грата» 58 сотрудников посольства США в России.

Как сообщает «Интерфакс», переговоры между замминистра иностранных дел России Олегом Сыромолотовым и послом США в России Джоном Ханстманом прошли на этой неделе в Вене.

- В минувшую среду состоялись переговоры по вопросам двусторонних отношений, о путях увеличения численности необходимого персонала в обеих странах для выполнения дипломатической работы, - сообщил «Интерфаксу» Хантсман.

О чем удалось договориться в рамках этой встречи пока не объявили. Взаимодействие по этому вопросу будет продолжено в течение ближайших нескольких месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU