Россия и США ведут переговоры об увеличении численности дипломатов
Численность дипломатов в посольстве России в США может быть увеличена. Подобные изменения планируются и в американском посольстве в России. Напомним, в 2018 году из-за «дела Скрипалей» Америка выслала 60 российских дипломатов из страны. В качестве ответа Россия объявило «персонами нон грата» 58 сотрудников посольства США в России.
Как сообщает «Интерфакс», переговоры между замминистра иностранных дел России Олегом Сыромолотовым и послом США в России Джоном Ханстманом прошли на этой неделе в Вене.
- В минувшую среду состоялись переговоры по вопросам двусторонних отношений, о путях увеличения численности необходимого персонала в обеих странах для выполнения дипломатической работы, - сообщил «Интерфаксу» Хантсман.
О чем удалось договориться в рамках этой встречи пока не объявили. Взаимодействие по этому вопросу будет продолжено в течение ближайших нескольких месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU