2019-10-30T19:24:34+03:00
Политика

«Люди Донбасса»: Вышинский снял документальный сериал о тех, кто пять лет живет в условиях войны

Восьмисерийный документальный фильм уже вышел на ютьюб-канале ria.ru
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Люди Донбасса»: Кирилл Вышинский снял документальный сериал о тех, кто уже пять лет живет в условиях войны«Люди Донбасса»: Кирилл Вышинский снял документальный сериал о тех, кто уже пять лет живет в условиях войныФото: Кадр видео
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Бывший руководитель портала РИА-Новости Украина, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский снял документальный сериал о тех, кто уже пять лет живет в условиях войны на Донбассе, а также о политологах, журналистах, волонтерах, которым близки проблемы региона. Проект сделан на основе интервью, спикеров автор условно разделил на три группы: «экстремалы», профессионалы социальной сферы и аналитики.

«Сегодня в Донбассе гражданская война, о которой ежедневно сообщают в новостях. Она идет уже пять лет, и мне захотелось поговорить с людьми Донбасса о том, что с ними произошло за это время, как они изменились, как представляют себе свое будущее», - рассказал РИА Новости Вышинский.

Восьмисерийный документальный фильм уже стартовал на ютьюб-канале РИА, также его можно увидеть на сайте ria.ru.

Напомним, журналист около года провел в заключении на Украине по обвинению в госизмене. В сентябре он прибыл из Киева в Москву в рамках обмена заключенными между сторонами по формуле «35 на 35». При этом Вышинский сообщил, что готов вернуться в незалежную, чтобы доказать свою невиновность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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