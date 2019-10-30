В Минобороны рассказали о первых итогах учений «БАРС-2019» в Сербии

СЕГОДНЯ 20:19 2019-10-30T20:19:46+03:00

По легенде летчики двух стран должны были найти пострадавший самолет и провести эвакуацию экипажа

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В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе учений «БАРС-2019», которые проводятся в Сербии. Российские и сербские летчики прошли первые тренировки и успешно справились с задачей.

По легенде экипажам предстояло обнаружить воздушное судно, которое совершило аварийную посадку. После этого провести эвакуацию людей с неисправного борта.

Поиск объекта проводился с помощью радиотехнических средств, а чтобы поднять пострадавший экипаж на борт спасательного вертолета потребовалась лебедка.

Было еще одно задание – это высадка подразделения ВДВ, посадка на неподготовленные площадки.

Всего во время тренировки задействовали около десяти вертолетов Ми-8АМТШ КС. Участники учений успешно отработали боевые задачи, отметили в военном ведомстве.

Всего в учении «БАРС-2019» принимают участие экипажи ВКС России, ВВС и войск ПВО Сербии на самолетах МиГ-29смт и вертолетах Ми-8АМТШ, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Ранее сообщалось, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и батарея комплексов «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях за пределами РФ. Боевые машины перебросят в Сербию для совместных маневров по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2019». В ходе учений будут отработаны совместные действия с применением систем ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил противовоздушной обороны Республики Сербия.

ИСТОЧНИК KP.RU