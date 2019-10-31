2019-10-31T18:32:30+03:00
Спорт

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин удивил стартовым составом на игру против "Спартака"

В поединке 1/8 финала Кубка России появится немало игроков, которые играют реже за основу "желто-синих"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин удивил стартовым составом на "Спартак".Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин удивил стартовым составом на "Спартак".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 31 октября, в Москве на стадионе "Открытие Арена" будет сыгран матч 1/8 финала Кубка России. "Спартак" примет на своем поле ФК "Ростов". Гости этой встречи огласили стартовый состав на этот поединок. В целом, в этой игре главный тренер "Ростова" Валерий Карпин дал шанс проявить себя игрокам, которые реже играют в нынешнем сезоне за "основу".

Стартовый состав Ростова на игру против Спартака: Песьяков, Вилюш, Ведерников, Хаджикандунич, Чистяков, Логашов, Попов (к), Сигурдарсон, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов.

Запасные Ростова на игру против Спартака: Бабурин, Сигурдссон, Еременко, Ионов, Шомуродов, Байрамян, Чернов, Козлов, Долгов.

Матч 1/8 финала Кубка России Спартак - Ростов пройдет сегодня, 31 октября. Стартовый свисток поединка на стадионе "Открытие Арена" прозвучит в 19:30 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Ростов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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