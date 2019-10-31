Ким Кардашьян отреагировала на признание геноцида армян

СЕГОДНЯ 23:01 2019-10-31T23:01:48+03:00

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Решение Палаты представителей Соединённых Штатов о признании геноцида армян в Османской империи стало огромной победой для армянского народа. Такой комментарий звезда американского реалити-шоу Ким Кардашьян разместила в Instagram под фотографией из недавней поездки в Армению.

«Вчера была такая огромная победа для армянского народа, когда палата конгресса США признала геноцид армян! Эта фотография была сделана в этом месяце в Армении», - написала актриса в соцсети.

Позже Кардашьян выложила фото со своей сестой, где они также в черной одежде.

kimkardashian Ким Кардашьян выложила Instagram фото в честь признания геноцида армян

Напомним, 30 октября, Палата представителей Соедененных Штатов одобрила документ с призывом ввести санкции против Турции в свете военная операция на севере Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем С-400. Следующим шагом стало признание и осуждение геноцида армян. Против этого предложения выступили только 11 парламентариев. В свою очередь Анкара призывает Вашингтон опомниться и не портить отношения между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU