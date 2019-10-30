США признали геноцид армян и готовят новые санкции против Турции

Американские власти продолжают давить на Турцию. Начали, как обычно, с санкций. Палата представителей США одобрила документ с призывом ввести ограничительные меры против Анкары. Поводом послужила военная операция Турции в северной части Сирии и покупка российских зенитных ракетных систем С-400. Также проект закона призывает Дональда Трампа ввести санкции против лиц, причастных к поставке оружия для боевых действий в Сирии. Власти США планируют заморозить их активы и запретить въезд в Штаты.

Под ограничения попадет министр обороны Турции, не исключено, что санкционные меры коснутся и турецкий госбанк из-за его участия в сделках, связанных с оборонной промышленностью.

Следующим шагом палаты представителей США стало признание и осуждение геноцида армян в Османской империи. 405 конгрессменов поддержали это предложение и только 11 выступили против.

- Геноциды невозможно игнорировать, вне зависимости от того, произошли ли они в Османской империи в прошлом веке, Третьем рейхе в середине прошлого века или же в Дарфуре, - заявил конгрессмен-республиканец Гис Билиракис.

Аналогичные резолюции вносились в конгресс и раньше, но прежде их не выносили на голосование.

В Анкаре встретили принятие этой резолюции в штыки. В управление президента Турции заявили, что последние решения американских властей по турецкому вопросу противоречат стратегическим отношениям между двумя странами. А МИД Турции и вовсе вызвал американского посла Дэвида Саттерфилда. В ведомстве сообщили, что Анкара отвергает резолюцию о признании геноцида армян, а также, что этот документ не имеет никаких исторических и правовых основания и юридической силы.