2019-10-30T15:39:13+03:00
В мире

США признали геноцид армян и готовят новые санкции против Турции

Анкара призывает Вашингтон опомниться и не портить отношения между странами
Арина СУВОРОВА
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В управление президента Турции заявили, что последние решения американских властей по турецкому вопросу противоречат стратегическим отношениям между двумя странами.В управление президента Турции заявили, что последние решения американских властей по турецкому вопросу противоречат стратегическим отношениям между двумя странами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американские власти продолжают давить на Турцию. Начали, как обычно, с санкций. Палата представителей США одобрила документ с призывом ввести ограничительные меры против Анкары. Поводом послужила военная операция Турции в северной части Сирии и покупка российских зенитных ракетных систем С-400. Также проект закона призывает Дональда Трампа ввести санкции против лиц, причастных к поставке оружия для боевых действий в Сирии. Власти США планируют заморозить их активы и запретить въезд в Штаты.

Под ограничения попадет министр обороны Турции, не исключено, что санкционные меры коснутся и турецкий госбанк из-за его участия в сделках, связанных с оборонной промышленностью.

Следующим шагом палаты представителей США стало признание и осуждение геноцида армян в Османской империи. 405 конгрессменов поддержали это предложение и только 11 выступили против.

- Геноциды невозможно игнорировать, вне зависимости от того, произошли ли они в Османской империи в прошлом веке, Третьем рейхе в середине прошлого века или же в Дарфуре, - заявил конгрессмен-республиканец Гис Билиракис.

Аналогичные резолюции вносились в конгресс и раньше, но прежде их не выносили на голосование.

В Анкаре встретили принятие этой резолюции в штыки. В управление президента Турции заявили, что последние решения американских властей по турецкому вопросу противоречат стратегическим отношениям между двумя странами. А МИД Турции и вовсе вызвал американского посла Дэвида Саттерфилда. В ведомстве сообщили, что Анкара отвергает резолюцию о признании геноцида армян, а также, что этот документ не имеет никаких исторических и правовых основания и юридической силы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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