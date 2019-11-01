Минобороны РФ опровергло сообщения о "нервном срыве" у военных в Забайкалье

СЕГОДНЯ 14:28 2019-11-01T14:28:42+03:00

Минобороны РФ опровергла сообщения о госпитализации военных в Забайкалье Фото: Соцсети

В военном ведомстве подчеркнули, что заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей

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В Министерстве обороны России опровергли информацию о заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".

- Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от "нервного срыва", распространенные отдельными интернет-СМИ, является вымыслом, - отметили в ведомстве.

В Минобороны также подчеркнули, что "заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей".

25 октября солдат-срочник открыл стрельбу в воинской части под Читой, погибли 8 его сослуживцев. Минобороны создало спецкомиссию для расследования происшествия. По предварительным данным, причиной, по которой боец пошел на такой шаг, стали личные проблемы, не связанные со службой в вооруженных силах.

Председатель Комитета солдатских матерей Валентина Мордова сообщила, что жалоб на эту войсковую часть ранее не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU