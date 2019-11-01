2019-11-01T14:28:42+03:00
Общество

Минобороны РФ опровергло сообщения о "нервном срыве" у военных в Забайкалье

В военном ведомстве подчеркнули, что заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Минобороны РФ опровергла сообщения о госпитализации военных в ЗабайкальеМинобороны РФ опровергла сообщения о госпитализации военных в ЗабайкальеФото: Соцсети
Изменить размер текста:

В Министерстве обороны России опровергли информацию о заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".

- Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от "нервного срыва", распространенные отдельными интернет-СМИ, является вымыслом, - отметили в ведомстве.

В Минобороны также подчеркнули, что "заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей".

25 октября солдат-срочник открыл стрельбу в воинской части под Читой, погибли 8 его сослуживцев. Минобороны создало спецкомиссию для расследования происшествия. По предварительным данным, причиной, по которой боец пошел на такой шаг, стали личные проблемы, не связанные со службой в вооруженных силах.

Председатель Комитета солдатских матерей Валентина Мордова сообщила, что жалоб на эту войсковую часть ранее не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в воинской части Забайкалья: Солдат-срочник застрелил восьмерых сослуживцев»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МИД РФ: "Белые каски" совместно с террористами готовят провокации в Сирии с использованием химоружия
Жителей Москвы предупредили о пробках из-за снега и гололедицы в пятницу вечером
Форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холланд пополнит состав «Ювентуса» зимой за 40 миллионов евро
В России с 1 по 14 ноября пройдет мультимедийный тест «Культурного марафона»
На Украине заявили о планах потребовать репарации с РФ за восстановление Донбасса
В России налоговый режим для самозанятых начнет действовать с июля 2020 года
Эксперт предложил упростить перерасчет платы за некачественные услуги ЖКХ
Задержан охранник, пустивший убийцу шестилетнего ребенка в детский сад в Нарьян-Маре
В Минобороны РФ продемонстрировало кадры загрузки "Ярсов" в пусковую установку
Суд отказался брать с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
МИД РФ: Россия отвергает обвинения Штатов в попытках дестабилизировать ситуацию в Чили
На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки
"Похороны панка" и "The show must go on": россияне рассказали, какую бы песню они выбрали в последний путь
В Подмосковье малышка упала с 17 этажа и осталась жива
Тульская область вошла в пятерку российских регионов-лидеров по экспортной активности
Предприниматели смогут жаловаться на проверяющих через «Зеркальный реестр»
"Как застенчивый школьник": пользователей Сети рассмешило фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского
Оформлять ДТП онлайн можно будет в пяти регионах
Посольство Израиля в Москве, ранее объявившее забастовку, возобновит работу 1 ноября