Минобороны РФ опровергло сообщения о "нервном срыве" у военных в Забайкалье
В Министерстве обороны России опровергли информацию о заболевании военнослужащих в Забайкалье из-за "нервного срыва".
- Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от "нервного срыва", распространенные отдельными интернет-СМИ, является вымыслом, - отметили в ведомстве.
В Минобороны также подчеркнули, что "заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей".
25 октября солдат-срочник открыл стрельбу в воинской части под Читой, погибли 8 его сослуживцев. Минобороны создало спецкомиссию для расследования происшествия. По предварительным данным, причиной, по которой боец пошел на такой шаг, стали личные проблемы, не связанные со службой в вооруженных силах.
Председатель Комитета солдатских матерей Валентина Мордова сообщила, что жалоб на эту войсковую часть ранее не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ЧП в воинской части Забайкалья: Солдат-срочник застрелил восьмерых сослуживцев»