2019-11-01T20:54:14+03:00
Общество

Путин призвал не допустить дефицита квалифицированных кадров в России

Российский лидер заявил, что в правительстве должен появиться единый центр поддержки обучения рабочим профессиям
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин сообщил о проблеме подготовки квалифицированных кадров в РоссииПутин сообщил о проблеме подготовки квалифицированных кадров в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Проблема подготовки специалистов в России «носит острый характер» и через десять лет дефицит квалифицированных кадров в стране может составить около 3 миллионов человек. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин.

«Если мы не будем предпринимать энергичных усилий для того, чтобы эти задачи решать, то, по данным тех же зарубежных авторитетных источников, к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров у нас составит где-то около 3 миллионов человек», - сказал российский лидер во время видеоконференции с участниками движения WorldSkills в Екатеринбурге.

Путин отметил, что в правительстве «должен, наконец, возникнуть единый центр поддержки» движения WorldSkills, а также подготовки и переподготовки кадров.

Напомним, ранее глава государства призвал как можно скорее взяться за обновление существующей системы подготовки кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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