Путин призвал к скорейшему обновлению системы подготовки кадров

11 Янв. 2018 2018-01-11T21:16:03+03:00

По мнению президента РФ, нынешняя система совсем не востребована

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Президент РФ Владимир Путин призвал как можно скорее взяться за обновление существующей системы подготовки кадров в стране. Об этом глава государства заявил на встрече с авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее".

"Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что существующая система не востребована и должна быть обновлена. Министерства и ведомства совместно с регионами России и отечественными компаниями уже ищут пути решения проблемы.

Между тем, отметим, что сейчас Путин находится в редакции "Комсомолки", где общается с редакторами крупнейших изданий страны. Сайт KP.RU ведет прямую видеотрансляцию визита Владимира Путина в "КП".

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