Путин призвал к скорейшему обновлению системы подготовки кадров
Президент РФ Владимир Путин призвал как можно скорее взяться за обновление существующей системы подготовки кадров в стране. Об этом глава государства заявил на встрече с авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее".
"Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что существующая система не востребована и должна быть обновлена. Министерства и ведомства совместно с регионами России и отечественными компаниями уже ищут пути решения проблемы.
Между тем, отметим, что сейчас Путин находится в редакции "Комсомолки", где общается с редакторами крупнейших изданий страны. Сайт KP.RU ведет прямую видеотрансляцию визита Владимира Путина в "КП".
ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ
Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды» 11 января 2018 года.Президент России приехал в редакцию «Комсомолки» на встречу с главными редакторами ведущих изданий страны