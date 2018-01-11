2018-01-11T21:16:03+03:00
Политика

Путин призвал к скорейшему обновлению системы подготовки кадров

По мнению президента РФ, нынешняя система совсем не востребована
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российский глава Владимир ПутинРоссийский глава Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин призвал как можно скорее взяться за обновление существующей системы подготовки кадров в стране. Об этом глава государства заявил на встрече с авторами лучших сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее".

"Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что существующая система не востребована и должна быть обновлена. Министерства и ведомства совместно с регионами России и отечественными компаниями уже ищут пути решения проблемы.

Между тем, отметим, что сейчас Путин находится в редакции "Комсомолки", где общается с редакторами крупнейших изданий страны. Сайт KP.RU ведет прямую видеотрансляцию визита Владимира Путина в "КП".

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

Владимир Путин в редакции «Комсомольской правды» 11 января 2018 года.Президент России приехал в редакцию «Комсомолки» на встречу с главными редакторами ведущих изданий страны

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