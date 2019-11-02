Власти Украины запретили судоходство в северной части Черного моря из-за ракетных учений

СЕГОДНЯ 18:00 2019-11-02T18:03:44+03:00

Ранее стало известно, что у границы с Крымом пройдут учения с боевой стрельбой

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Украина проводит ракетные учения, из-за чего власти страны закрыли в северной части Черного моря судоходство. По той же причине запрещены полеты над зоной проведения испытаний. Напомним, учения проходят с 31 октября по 4 ноября недалеко от границы с Крымом в Херсонской области. Военные будут стрелять из ЗРК Бук М1, С-300ПТ, а также ракетного комплекса С-125-2Д1.

- Прибрежное сообщение 1256/2019 действует с 6.00 до 16.00 (с 7.00 до 17.00 мск) и запрещает навигацию судов, аналогичное время указано для запрета полетов по оповещением A3684 / 19 NOTAM, -сказано на Украинском милитарном портале.

В зону ограничения попали три области - Одесская, Николаевская и Херсонская.

В Украину в эти дни прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг, в порту Одессы встречали сразу три военных корабля НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU