Голикова заявила о неудачной оптимизации больниц в российских регионах

СЕГОДНЯ 17:39 2019-11-03T17:39:44+03:00

Министр здравоохранения отметила, что медицинскую инфраструктуру «системно никто не трогал с конца 50-х годов»

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Вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала результаты оптимизации системы здравоохранения в РФ. По ее словам, медицинскую инфраструктуру "системно никто не трогал с конца 50-х годов".

Также Голикова заявила, что во многих российских регионах оптимизация «была проведена неудачно».

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ИСТОЧНИК KP.RU