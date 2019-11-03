Голикова заявила о неудачной оптимизации больниц в российских регионах
Министр здравоохранения отметила, что медицинскую инфраструктуру «системно никто не трогал с конца 50-х годов»
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Вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала результаты оптимизации системы здравоохранения в РФ. По ее словам, медицинскую инфраструктуру "системно никто не трогал с конца 50-х годов".
Также Голикова заявила, что во многих российских регионах оптимизация «была проведена неудачно».
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ИСТОЧНИК KP.RU