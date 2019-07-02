Голикова заявила о "катастрофической убыли населения России"

СЕГОДНЯ 18:15 2019-07-02T18:50:46+03:00

По ее данным, за первые месяца 2019 года умерли 149 тысяч наших соотечественников

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Россия катастрофически теряет население страны. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - приводит слова Голиковой ТАСС.

Голикова отметила, что регионы часто снижали статистику смертности от ряда причин "в погоне за качественными показателями". После критики Минздрава цифры федеральным властям стали подавать более реальные.

"Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца [2019 года] - на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%", - сказала вице-премьер.

Ранее вице-премьер сообщала, что число бедных в России сократилось на 400 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU