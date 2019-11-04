«Это позорит наших военных»: В Конгрессе США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти
Член Конгресса США Тулси Габбард обвинила Дональда Трампа в захвате сирийской нефти. В своем выступлении соперница Трампа на президентских выборах сказала, что задача солдат – защищать американцев, но глава Белого Дома «изменил этот курс». Напомним, президент США пообещал вывести войска из Сирии, но после завершения турецкой спецоперации «Источник мира», решил оставить военных в стране для «контроля за нефтяными месторождениями».
- Это энергетические ресурсы, которые принадлежат сирийскому народу. И это позорит наших военных, - приводит ее слова телеканал Fox News.
По ее словам важно понимать, что нефть в Сирии не принадлежит США.
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что его в Сирии не столько волнует контроль границ, сколько нефть. Он заявил, что не допустит, чтобы другие страны воспользовались ситуацией и "присвоили" месторождения себе.
ИСТОЧНИК KP.RU