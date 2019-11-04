2019-11-04T16:21:11+03:00
Политика

«Это позорит наших военных»: В Конгрессе США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти

С критикой в адрес главы Белого дома выступила его соперница по президентским выборам Тулси Габбард
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп признался, что в Сирии его интересует нефть, а не контроль границТрамп признался, что в Сирии его интересует нефть, а не контроль границФото: REUTERS
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Член Конгресса США Тулси Габбард обвинила Дональда Трампа в захвате сирийской нефти. В своем выступлении соперница Трампа на президентских выборах сказала, что задача солдат – защищать американцев, но глава Белого Дома «изменил этот курс». Напомним, президент США пообещал вывести войска из Сирии, но после завершения турецкой спецоперации «Источник мира», решил оставить военных в стране для «контроля за нефтяными месторождениями».

- Это энергетические ресурсы, которые принадлежат сирийскому народу. И это позорит наших военных, - приводит ее слова телеканал Fox News.

По ее словам важно понимать, что нефть в Сирии не принадлежит США.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что его в Сирии не столько волнует контроль границ, сколько нефть. Он заявил, что не допустит, чтобы другие страны воспользовались ситуацией и "присвоили" месторождения себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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