СЕГОДНЯ 07:44 2019-11-02T08:19:32+03:00

Трамп: США в Сирии интересует нефть, а не контроль границ Фото: REUTERS

По словам американского лидера, Штаты продолжают взаимодействовать на сирийской территории и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией

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Президента США Дональд Трамп заявил, что Штаты не имеют желания патрулировать границы Сирии. При этом, настроены на сохранение контроля над ее нефтяными ресурсами.

Трамп подчеркнул, что Америка продолжает взаимодействовать на сирийской территории и с вооруженными курдскими формированиями, и с Турцией.

- Мы сохранили [за собой] нефть. Патрулировать границу в Сирии могут другие, откровенно говоря. И Турция воевала [там] тысячи лет. Пускай они занимаются границей, - отметил американский политик.

Также Трамп подчеркнул, что президент Турции Реджеп Эрдоган планирует приехать в Вашингтон 13 ноября.

- Президент Эрдоган хочет приехать в Белый дом. У нас очень хорошие отношения, - отметил американский лидер, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дональд Трамп подписал санкции против Турции из-за военной операции в Сирии. Вашингтон внес в список ряд высокопоставленных чиновников республики.

ИСТОЧНИК KP.RU