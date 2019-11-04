Комбаров начнет с первых минут матч против "Спартака" в составе тульского "Арсенала"

СЕГОДНЯ 18:04 2019-11-04T18:04:31+03:00

Кирилл Комбаров с первых минут начнет матч против "Спартака" в составе "Арсенала". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Футболисты тульского "Арсенала" в понедельник, 4 ноября, сыграют свой последний матч в первой половине чемпионата. В Москве на стадионе "Открытие Арена" они встретятся со столичным "Спартаком". Эти команды находятся рядом в турнирной таблице - между ними всего 2 очка.

Туляки назвали стартовый состав на этот поединок. С первых минут у них капитанить будет бывший футболист "Спартака" Кирилл Комбаров.

Стартовый состав тульского Арсенала на игру против Спартака: Шамов, Комбаров, Григалава, Денисов, Беляев, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные тульского Арсенала на игру против Спартака: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхмаов, Горбатенко, Пантелеев, Кангва, Аджоев, Кангва.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Арсенал Тула. Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU