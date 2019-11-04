2019-11-04T18:46:21+03:00
В мире

Зеленский вдвое сократил число судей Верховного суда Украины

Законопроект о судебной реформе ранее одобрили в Верховной раде
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Украины подписал законопроект о судебной реформеПрезидент Украины подписал законопроект о судебной реформеФото: REUTERS
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Владимир Зеленский подписал законопроект о судебной реформе. Согласно документу вдвое сокращается численность судей. Если сейчас в верховном суде Украины 200 судей, то после подписания документа главой страны, их численность уменьшится до ста.

Под сокращение попадает также Высшая квалификационная комиссия судей. Вместо 16 человек в структуре останется всего 12.

Напомним, законопроект инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским, поправки в закон одобрили депутаты Верховной рады, куда документ, но уже с подписью главы государства, вернули 4 ноября. Изменения вступят в силу со следующего дня после опубликования документа, как сообщают РИА Новости.

Выступая на форуме в Мариуполе, президент Украины анонсировал грядущие изменения, в том числе в судебной системе. Он обозначил также главные свои задачи, одна из которых - борьба с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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