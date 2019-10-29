2019-10-29T15:15:54+03:00
В мире

Зеленский сравнил Украину с компанией Apple и с больным раком спортсменом

«На смену самой темной ночи непременно приходит рассвет», сказал Зеленский и призвал в страну инвесторов
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Президент Украины принял участие в инвестиционном форумеПрезидент Украины принял участие в инвестиционном форумеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины выступил на форуме в Мариуполе «RE:THINK. Invest in Ukraine». Чтобы показать, насколько Украина перспективная для инвесторов страна, Владимир Зеленский дополнил свое выступление красочными сравнениями. Например, он сказал, что у компании Apple и Украины есть много общего.

- Мы действительно в очень непростом положении, но мы - Apple, которая начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг которому поставили страшный диагноз,- выступление украинского лидера транслировал канал НАШ.

Армстронг выиграл чемпионат мира, а после врачи обнаружили у него рак яичек с метастазами. Он преодолел болезнь, вернулся в спорт, не сумел добиться больших результатов и дисквалифицирован на допинге.

- Мы точно знаем, что после самой темной ночи обязательно приходит очень яркий восход, - призвал Зеленский инвесторов.

Он пообещал большие изменения в стране, начиная от судебной реформы, заканчивая победой над коррупцией, при этом добавил, что развитию страны мешает ситуация на Донбассе.

Еще до президентского поста Зеленский сравнивал Украину с порноактрисой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На границе с Крымом Украина проведет ракетные учения
ТюмГУ и ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» подписали соглашение о сотрудничестве
Песков прокомментировал стрельбу, открытую солдатом в Забайкалье
В РАН назвали три способа спасти моногорода
Насильника на пожизненном случайно выпустили из тюрьмы
Песков: обмен санкциями является вынужденной мерой
Жители Сахалинской области первыми в России начнут консультироваться с врачами по видеосвязи
В Кремле назвали условия возобновления поставок газа из России на Украину
В Москве три человека погибли на вечеринке в квартире
В России начали действовать налоговые льготы для дачников
Киев заявил о начале разведения войск в Золотом
В Совфеде назвали конвульсиями предложение ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Губернатор Сахалинской области обязал чиновников отвечать на обращения жителей в соцсетях
Эксперты сошлись во мнении, что бедных в России больше, чем указывает Росстат
Футболист "Ливерпуля" недоволен системой VAR
Мощный циклон оставил без электричества 180 тысяч человек
«Росатом» рассекретил данные о создании атомной бомбы в СССР
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
ЦБ РФ впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией
В России вырос уровень поддержки Путина
Полицейские взяли банду, присвоившую 15 квартир умерших москвичей
В США в очередной раз предложили ввести санкции против «Северного потока - 2»
«Малефисента» не дает обогнать себя в прокате
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Главы генштабов США и РФ созвонились перед спецоперацией по ликвидации лидера ИГ*
«В этом нет ничего плохого»: Хоккеист Малкин подтвердил наличие гражданства США
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских националистов