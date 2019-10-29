Зеленский сравнил Украину с компанией Apple и с больным раком спортсменом

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-29T15:15:54+03:00

«На смену самой темной ночи непременно приходит рассвет», сказал Зеленский и призвал в страну инвесторов

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Президент Украины выступил на форуме в Мариуполе «RE:THINK. Invest in Ukraine». Чтобы показать, насколько Украина перспективная для инвесторов страна, Владимир Зеленский дополнил свое выступление красочными сравнениями. Например, он сказал, что у компании Apple и Украины есть много общего.

- Мы действительно в очень непростом положении, но мы - Apple, которая начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг которому поставили страшный диагноз,- выступление украинского лидера транслировал канал НАШ.

Армстронг выиграл чемпионат мира, а после врачи обнаружили у него рак яичек с метастазами. Он преодолел болезнь, вернулся в спорт, не сумел добиться больших результатов и дисквалифицирован на допинге.

- Мы точно знаем, что после самой темной ночи обязательно приходит очень яркий восход, - призвал Зеленский инвесторов.

Он пообещал большие изменения в стране, начиная от судебной реформы, заканчивая победой над коррупцией, при этом добавил, что развитию страны мешает ситуация на Донбассе.

Еще до президентского поста Зеленский сравнивал Украину с порноактрисой.

ИСТОЧНИК KP.RU