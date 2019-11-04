Телеканал HBO выпустил второй трейлер продолжения сериала «Молодой папа»

СЕГОДНЯ 19:26 2019-11-04T19:28:35+03:00

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В Сети появился еще один трейлер сериала «Новый папа». Это будет продолжение культового сериала режиссера Паоло Соррентино о псевдо- ватиканских хрониках. Ролик раскрывает некоторые подробности того, что ждет зрителя в новой части, которая должна выйти в эфир в январе 2020 года.

Так, например, на смену Пию XIII, который в первой част потерял создание и теперь находится в коме, приходит Иоанн Павел III. Кардиналы решили, что болезнь понтифика серьезная и нужно искать ему замену, потому избрали нового папу. И, судя по тому, что показано в трейлере, Ионан Павел III имеет серьезные виды место главы католической церкви. Отступать о не намерен.

Тем временем Пий внезапно приходит в сознание и у церкви оказывается фактически два папы. Продолжение сериала, судя по трейлеру, будет держать планку , заданную в первой части и по силе сюжета и по режиссерскому исполнению – зрителей ждет удивительно яркая и даже шокирующая картинка.

Трейлер продолжения сериала Молодой папа .

ИСТОЧНИК KP.RU