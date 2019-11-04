2019-11-04T19:28:35+03:00
Общество

Телеканал HBO выпустил второй трейлер продолжения сериала «Молодой папа»

Проект получил название «Новый папа»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Продолжение сериала выйдет на экраны в январе 2020 годаПродолжение сериала выйдет на экраны в январе 2020 годаФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

В Сети появился еще один трейлер сериала «Новый папа». Это будет продолжение культового сериала режиссера Паоло Соррентино о псевдо- ватиканских хрониках. Ролик раскрывает некоторые подробности того, что ждет зрителя в новой части, которая должна выйти в эфир в январе 2020 года.

Так, например, на смену Пию XIII, который в первой част потерял создание и теперь находится в коме, приходит Иоанн Павел III. Кардиналы решили, что болезнь понтифика серьезная и нужно искать ему замену, потому избрали нового папу. И, судя по тому, что показано в трейлере, Ионан Павел III имеет серьезные виды место главы католической церкви. Отступать о не намерен.

Тем временем Пий внезапно приходит в сознание и у церкви оказывается фактически два папы. Продолжение сериала, судя по трейлеру, будет держать планку , заданную в первой части и по силе сюжета и по режиссерскому исполнению – зрителей ждет удивительно яркая и даже шокирующая картинка.

Трейлер продолжения сериала Молодой папа .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
США вводит новые санкции против Ирана
Тульский "Арсенал" выиграл первый тайм матча чемпионата России у "Спартака" 1:0
В ЛНР погиб народный полицейский в результате обстрела с украинской стороны
В порту Испании задержали россиянина по делу 2014 года о контрабанде кокаина
Зеленский вдвое сократил число судей Верховного суда Украины
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
«Джокер» Тодда Филлипса выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Комбаров начнет с первых минут матч против "Спартака" в составе тульского "Арсенала"
Мужчина поспорил с другом, что съест 50 яиц, и умер
Гус Тиль вернулся в стартовый состав "Спартака" в матче с тульским "Арсеналом"
В Греции обнаружили 41 нелегального мигранта в фуре-рефрижераторе
«Полетит если только с верхнего этажа»: В Сети высмеяли «не сбиваемую» сверхзвуковую украинскую ракету
Гонкуровскую премию получил писатель Жан-Поль Дюбуа
Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую авиабазу
Медведев прокомментировал заявление Лукашенко об участии Белоруссии в «чужих войнах»
«Это позорит наших военных»: В Конгрессе США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти
В МИД Украины требуют от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Полицейские проверяют ГУМ на Красной площади после звонка о минировании здания
Грабители со стрельбой отобрали у москвича 20 сноубордов
Лучшей российской певицей по версии MTV стала украинка Maruv
Гарет Бэйл получил от Зидана разрешение покинуть стадион до финального свистка
Россиянку осудили на 17 лет за ввоз центнера экстази в Белоруссию
Киев и ДНР не смогли развести силы в Петровском
В России к приставам подали самый крупный иск о моральном ущербе за всю историю на 100 трлн рублей
В Турции рассказали о втором этапе поставок российских систем ПВО С-400
НАСА: Американский грузовой корабль Cygnus с 3,7 тоннами груза прибыл на МКС
Эксперты составили рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей
В Москве у безработного мужчины угнали Mercedes почти за пять миллионов рублей