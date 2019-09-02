Что мы узнали про «Нового Папу»: Пий XIII в коме, рукоблудие в Ватикане, из Снигирь лепят Мадонну, на носу теракт

Продолжение шокирующего великолепием, образной системой и изящным цинизмом сериала «Молодой Папа» (2016) под названием «Новый Папа» режиссер Паоло Соррентино презентовал на кинофестивале в Венеции. Публике показали пару серий, и они, как и предполагалось, привели всех в дикий восторг. Официальная премьера проекта HBO, как ожидается, состоится в ноябре, а пока «КП» собирает по крупицам подробности нового шедевра.

Пий впал в кому - наступит двоевластие

Как понятно из красочного трейлера «Нового Папы», где молодой Папа в сияющих трусах проплывает мимо сказочных прелестниц по пляжу Лидо ди Венеция, Пий XIII жив. Но не все так просто: после обморока Папы, которым завершился первый сезон сериала, священник впал в кому. Все решили, что кома смертельная, и кардиналы спешно выбрали нового Папу — Иоанна Павла III (Джон Малкович). Но Пий неожиданно дал всем прикурить и успешно выбрался из бессознательного небытия. Что это значит? У Ватикана теперь два легитимных Папы. Такое возможно? Смотря где. В 1998 адепты Истинно-католической церкви в США выбрали альтернативного Папу (или антипапу), названного как раз Пием XIII, после того, как решили, что понтифик Иоанн Павел II незаконно занял свое место. Совпадение?

Новый Папа — рокер и писатель

На смену Пию XIII приходит Иоанн Павел III (Джон Малкович). Фото: кадр из фильма

На смену Пию XIII приходит Иоанн Павел III (Джон Малкович). И, судя по его решительной походке по коридорам Ватикана, понтифик настроен на противостояние с молодым Папой довольно серьезно. До того, как надеть сутану, Новый Папа был влиятельным и уважаемым сэром Джоном Брэнноксом — жил в гигантском фамильном поместье с челядью и собаками. Избрать его понтификом решили в том числе и за труд «Срединный путь» (очевидно, ироническая отсылка к буддистскому постулату о срединном пути) — бестселлер, вызвавший резонанс в религиозной среде. А еще он уважает рок: на стенах дворца Брэннокса красуются постеры с популярными музыкантами, в кабинете есть гитара, при этом сам он поигрывает на арфе (и — ирония!). Все считали легкомысленным Пия XIII, но на его фоне Иоанн Павел III покажется отвязным атеистом — он говорит про женские ноги, гольф и считает правдой себя самого. Джон Малкович появился в этой роли, потому что ему понравился «Молодой папа», и тема религии тоже стала интересна. Актер считает, что сериал адресован тем, кто хочет верить во что-либо. К примеру, в чудо.

Снигирь — жена личного доктора Пия

paolosorrentino_real Юлия Снигирь играет жену лекаря Пия XIII.

В июле Соррентино выложил в инстаграме кадр режиссерского монитора, где в центре сюжета под роскошной люстрой стояла русская актриса, уроженка города Донской Тульской области. Итальянец подписал пост так: «В поисках кадра. С великолепной Юлией Снигирь». Мало того, что Паоло вдруг признал великую красоту жены Евгения Цыганова, так еще и отвел ей не совсем второстепенную роль. Снигирь играет жену лекаря Пия XIII (его играет Ульрих Томсен), который выхаживает понтифика после комы. Соррентино и здесь не смог обойтись без оммажа и снял Снигирь как Мадонну — глаза актрисы подсвечены так, что звезда «Обитаемого острова» превращается в Скорбящую Богоматерь (по сюжету их с доктором сын тяжело болен).

Директор по связям Ватикана не брезгует рукоблудием на службе

Соблазнительная пиарщица Ватикана, с которой в первом сезоне сериала виделся Пий XIII, пиарщик Ватикана София Дюбуа (Сесиль де Франс), получит больше эфирного времени. Фото: кадр из фильма

Соблазнительная пиарщица Ватикана, с которой в первом сезоне сериала виделся Пий XIII, пиарщик Ватикана София Дюбуа (Сесиль де Франс), получит больше эфирного времени. Мы узнаем много интересного о личной жизни эффектной католической служащей. И о самой Софии тоже: сценаристы зашли так далеко, что в одной из сцен Дюбуа мастурбирует с телефоном перед картинами великих предков Иоанна Павла III. Это дико. Дико смешно.

Исламская угроза, куда без нее?

Если в «Молодом папе» Соррентино мысль духовную, то в «Новом Папе» режиссер концентрируется на актуальности. И даже ближайшем будущем! Сериал пробует опуститься с крестов Ватикана на землю, поближе к интригам и заговорам, и еще пофантазировать на тему того, что может произойти с католическим миром. Разумеется, не обойдется без исламской угрозы. Теракт в Ватикане — лишь один из аспектов большого вызова.

Налетай! Лоу заголится

«Мужская нагота хорошо продается», — именно так объяснил Соррентино свою любовь к раздеванию главного героя. Фото: кадр из фильма

«Мужская нагота хорошо продается», — именно так объяснил Соррентино свою любовь к раздеванию главного героя. Конечно, режиссер опять шутит, ведь обнажение и скрупулезное бытописание — мощнейший художественный прием: итальянец ярко и сочно облачает понтифика в плоть. Являя природу, которая всегда скрыта от глаз верующих. Во всех остальных случаях публике было бы наплевать, как моется персонаж, как чистит зубы или курит, какую колу пьет. Но перед нами Папа римский, и это особый случай. Да и Джуда Лоу это ни капли не смущает: пусть в 46 лет его фигура не так уж и рельефна, но лишнего веса актер накопил минимум, поэтому раздеваться перед камерой, исполняя роль понтифика, весьма забавно и даже, наверно, пикантно. Более того, плавки — не самый откровенный.