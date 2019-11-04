2019-11-04T19:50:25+03:00
Спорт

Тульский "Арсенал" выиграл первый тайм матча чемпионата России у "Спартака" 1:0

Гол открыл форвард Евгений Луценко
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Туляки первыми забили гол в ворота "Спартака".Туляки первыми забили гол в ворота "Спартака".Фото: Евгений НЕСЫН
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В Москве на стадионе "Открытие Арена" завершился первый тайм матча 15 тура чемпионата России по футболу. Столичный "Спартак" на своем поле принимает тульский "Арсенал". И после стартовых 45 минут "красно-белые", которые набрали в трех играх под началом Доменико Тедеско неплохой ход, смотрятся не важно.

На 17-й минуте матча счет в поединке был открыт игроками гостей. В одной из редких атак на ворота Максименко после подачи с фланга от Кирилла Комбарова удачно голову под мяч подставил форвард "Арсенала" Евгений Луценко, отправивший мяч точно в ворота. Так счет в поединке стал 1:0 в пользу гостей.

До конца первого тайма расклад сил не изменился. И команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу тульского "Арсенала".

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча Спартак - Арсенал Тула. Стартовый свисток поединка прозвучал в 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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