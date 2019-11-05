84 процента педагогов не справляются со стрессом

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-05T12:53:52+03:00

Большинство воспитателей детских садов не справляются со стрессом Фото: Мария ЛЕНЦ

А «стальными нервами» могут похвастаться только 16% воспитателей детских садов

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Работа педагогов и воспитателей сопряжена с большим стрессом. Эту нагрузку в современных условиях выдерживать становится все труднее.

Только 16 процентов воспитателей детского сада могут похвастаться тем, что имеют «стальные нервы» и стрессоустойчивы. Подавляющее большинство страдает от повышенного напряжения.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС, проведенного по заданию правительства РФ. Документ оказался в распоряжении у «Известий».

Среди сотрудников детских садов:

40% воспитателей и специалистов детсада имеют низкий уровень стрессоустойчивости,

44% сотрудников ДОУ относятся к «смешанному типу» и реагируют на стресс в зависимости от внешних обстоятельств,

16% уверены в своих нервах и могут справиться с любой ситуацией.

77% воспитателей трудно адаптироваться к изменениям.

Эксперты отмечают, что сегодня высокий уровень стресса не только в детских садах, но и в школах.

- Это, главным образом, с появлением большого количества новых требований, в том числе и с образовательными стандартами, — уверена заслуженный профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

Помимо нового Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), на воспитателей постоянно давят родители., постоянно повышая требования.

В детском саду сотрудники проводят с воспитанниками не менее 36 часов в неделю, что уже является трудной задачей. Для сравнения учителя тратят на аудиторные занятия примерно 18 часов.

Для решения этой проблемы ФИРО РАНХиГС предлагает комплекс мер. Среди них — включение тренингов по стрессоустойчивости в образовательные программы и курсы повышения квалификации педагогов, реализация службы поддержки педагогов на базе консультационных центров по оказанию психолого-педагогической помощи родителям детей дошкольного возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU