В 2019 году в России предотвращено 39 терактов, уничтожено 49 террористических ячеек

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-16T11:09:26+03:00

В этом году в России ликвидированы 32 боевика, но угроза терактов сохраняется Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В 2019 году в России предотвращено 39 терактов и ликвидировано 49 террористических ячеек, однако угроза терактов в стране сохраняется. Об этом рассказал председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников, выступая на открытии совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.

«На стадии подготовки предотвращено 39 терактов, нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности», - сообщил председатель антитеррористического комитета.

Бортников отметил, что российские граждане продолжают выезжать за границу, чтобы воевать за террористов, однако в меньшем количестве.

В ФСБ также обращают внимание на угрозу использования террористами технологий беспроводной связи, независимой от сотовых операторов. При этом некоторые «ведущих IT-компаний» и разработчики мессенджеров отказываются сотрудничать со спецслужбами.

По словам Бортникова, настоящим вызовом для мировых спецслужб являются технологий искусственного интеллекта и БПЛА с отравляющими веществами.

Напомним, в прошлом году в ходе контртеррористических операций удалось нейтрализовать 65 террористов, среди которых 10 главарей бандгрупп. Также было ликвидировано 37 террористических ячеек.

ИСТОЧНИК KP.RU